فجع الوسط الفني والأدبي صباح اليوم بخبر وفاة الشاعر المعنى توفيق محمد شهاب، الذي افتقده أصدقاؤه منذ 30 نيسان/أبريل، ليتبين صباح اليوم أنه توفي، بعد أن تم البحث عن شقيقه وتقديم بلاغ للشرطة، التي قامت بفتح شقته صباح اليوم الأحد 10-5-2015، بحضور اخوته ليتضح أنه انتقل إلى رحمته تعالى بعد وقوعه في صالة شقته ليفارق الحياة.

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" والأسرة الفنية والإعلامية والأدبية تتقدم بأحرّ التعازي لأخوة الفقيد وأصدقائه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي