أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الشاعر المعنى

Google+ Print
وفاة الشاعر المعنى وفاة الشاعر المعنى

الأحد 10-05-2015 14:05

فجع الوسط الفني والأدبي صباح اليوم بخبر وفاة الشاعر المعنى توفيق محمد شهاب، الذي افتقده أصدقاؤه منذ 30 نيسان/أبريل، ليتبين صباح اليوم أنه توفي، بعد أن تم البحث عن شقيقه وتقديم بلاغ للشرطة، التي قامت بفتح شقته صباح اليوم الأحد 10-5-2015، بحضور اخوته ليتضح أنه انتقل إلى رحمته تعالى بعد وقوعه في صالة شقته ليفارق الحياة.

 

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" والأسرة الفنية والإعلامية والأدبية تتقدم بأحرّ التعازي لأخوة الفقيد وأصدقائه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي