نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها على المسرح في الكويت

تفاجأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال وصلتها الغنائية في الحفل الغنائي الساهر الذي أقيم مساء الجمعة في فندق "الجميرا"، بمشاركة الفنان المصري محمد حماقي، باحتفال الشركة المنظمة للحفل بعيد ميلادها على المسرح من خلال تقطيع قالب حلوى وضعت عليه صورتها، إذ أعربت نانسي عن سعادتها بهذا الشعور الطيب الذي يفيض محبة وطيبة على حد تعبيرها.

بدأ الحفل بطلة المذيعة سازديل، التي قدّمت حماقي الذي اعتلى بعدها المسرح معرباً عن سعادته بالتواجد في الكويت بعد طول غياب، وشدا الفنان المصري بأغنية "ده لولاك" ممازحاً أفراد من الحضور، ليكمل وصلته على وقع أنغام اغنية "أحلى حاجه فيكي"، ومنها إلى "جرى ايه".

وخيّر حماقي جمهوره الذي هتف باسمه بين مجموعة من الأغنيات فوقع الخيار على "ناويها" قبل أن يحلّق مع الحضور في عالم الرومانسية فيقدم "وافتكرت"، ثم "حاجه مستخبية"، ليعود إلى الأغنيات ذات الإيقاع السريع ليشدوا بـ"من قلبي بغني" ومنه إلى "وحدة وحده". ويستكمل حماقي وصلته فيمطر جمهوره بمجموعة مميزة من الأغنيات منها "أعرفه"و "أم الدنيا".

أما نانسي، فبدأت وصلتها بأغنية "الدنيا حلوة" ثم رحبت بجمهورها وتمنت لهم قضاء وقت ممتنع في الحفلة، واختارت من أرشيفها الغنائي باقة من الأعمال الجديدة والقديمة لاسيما وأن الفترة التي أمضتها في الوسط والألبومات التي طرحتها أتاحت لها فرص جيدة للاختيار في ظل الرصيد الغنائي الحافل الذي تتمتع به، فكان الحضور على موعد مع أغنية "يا غالي عليه" من ثم مضت على وقع أنغام "ما تيجي هنا" قبل أن تدخل المذيعة سازديل إلى المسرح لتقاطع نانسي وتعلن عن احتفاء الشركة المنظمة للحفل بعيد ميلاد عجرم.

وعادت نانسي إلى الغناء واختارت "شيخ الشباب" التي طرحتها عام 2011، وحققت ردود أفعالاً واسعة ويتفاعل معها الجمهور قبل أن تعرج إلى اللون الخليجي وتقدم أغنية "مشتاقة ليك" وبذكاء وحس فني واعي قدمت عجرم الأغاني الرومانسية وتشدو بـ"بكون جاي ودعك" و"أخاصمك اه" وهي الاغنية التي ساهمت في شهرتها على نطاق وساع عربياً ، ثمن عرجت إلى "شيل عيونك عني" وحافظت الفنانة اللبنانية طوال الحفل على التوازن في الغناء بمختلف اللهجات سواء اللبناني أو المصري أو الخليجي لتقدم "يا كثر ما شلت في قلبي" وتنتقي من أرشيفها أغنية "اه ونص" وتنطلق منها إلى "يا طبطب " وكان لعجرم وقفة مع أغنية "يا بنات"، وتصل نانسي بوصلتها إلى المحطة الأخيرة وتختتم بـ"ماشي حدي"

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