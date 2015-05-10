حصرياً لـ"سيدتي نت" محمد كريم يرد ويهاجم ويوضّح

التقينا الفنان محمد كريم في إحدى السهرات بدبي وضمن الدردشة صرح لـ"سيدتي نت" عن عدة أمور منها رده على عمرو مصطفى وانتقاده له، ومنها عن حقيقة اعتذاره عن تقديم الموسم الثالث من برنامج the voice كما أكد على أن صحة عادل إمام بخير وما كتب عنه غير صحيح.

وعن تكثيف نشاطاته الفنية هذا العام قال: نعم أصور ثلاثة أعمال درامية هذا العام الأول مسلسل "ولاد السيدة" بطولتي وطارق لطفي ومن إخراج هاني إسماعيل وكتابة مجدي الأبياري حيث يقدمان دوري شقيقين يعملان ضابطي شرطة لكنهما عكس بعضهما تماماً، وهناك صراع بين من يختار منهما الطريق السريعة للوصول، ومن يختار الطريق الأبطأ لكنه الأصح.

الزعيم بصحة جيدة

وأضاف: أما عن مسلسل "مولد وصاحبة غايب" مع هيفاء فأقدم أيضاً دور ضابط، فعندما حققنا نجاحاً في فيلم دكان شحاته أنا وهيفاء أردنا استكمال هذا النجاح بعمل آخر، لكن مختلف حيث كنت أقدم دور الشرير بينما في مولد وصاحبه غايب، أؤدي دور الضابط الملتزم الذي يريد أن يطبق القانون على الجميع ولذا سيواجه العديد من المشاكل ما يتسبب في نقله إلى عدة أماكن، وفي كل مكان ينقل فيه يلتقي نوسة "هيفاء وهبي" إلى أن تسجن ويكون هو الضابط المسؤول عن السجن فتتحول العلاقة بينهما إلى علاقة حب؛ أما في مسلسل أستاذ ورئيس قسم مع النجم عادل إمام فأنا سعيد جداً بالعمل معه؛ إذا كنت أحلم دائماً أن يضاف لسيرتي الذاتية عمل يحمل اسم النجم عادل إمام، الذي يتمنى الجميع العمل معه. وتابع قائلاً: أصررت على نشر صورة من كواليس التصوير لأنفي الشائعة التي روجت عن الزعيم في الفترة الماضية، وأؤكد أنه بصحة جيدة ونصور العمل.

أحمد حلمي لم يسلم

ما ردك على عمرو مصطفى حينما انتقدك وأنت ترتدي بدلة الضابط؟

أنا لا أرد على هذه المهاترات، وفي رأيي أن الفنان يستفيد من وقته للتركيز على فنه بدلاً من "التخبيط" في بعضنا البعض من أجل الشهرة.. أنا رددت وقلت إن دور الشرطة أكبر وأعظم من تلك المهاترات ويكفي أن الجمهور رد قائلاً وإذا الدور هو ضابط فماذا يجب أن يرتدي؟. إلا أن عمرو ينتقد الجميع ما يغضب منه العديد من الفنانين حتى الفنان أحمد حلمي لم يسلم من انتقاده، إذ كان قد توجه إلى أمريكا ليجري عملية جراحية، إلا أن عمرو هاجمه وقال إنه سافر حتى تلد زوجته الفنانة منى زكي في أمريكا!!.

هل أنت نادم

لماذا انسحبت من تقديم الموسم الثالث من برنامج "The Voice"؟

حقيقة أنا تغيبت عن التلفزيون والسينما طوال الثلاثة أعوام الماضية، وهي مهنتي الأساسية، بسبب البرنامج لأنه يستغرق تصويره أكثر من سبعة أشهر، ولأنه كان يتطلب مني السفر بشكل دائم، ولست نادماً على ذلك، بالعكس كانت تجربة جميلة وأحببت أن يراني الجمهور من خلال البرنامج بشخصية محمد كريم الحقيقية، وعندما نجح الموسم الأول أحببت أن أكمله بالموسم الثاني، فقد كنت أعتذر عن كل الأعمال التي تعرض علي مثل مسلسل الإخوة وغيره، وابتعادي عن التمثيل هو وراء هذا القرار بالانسحاب فقرت أن أعكس التفكير كان الأولوية لي البرنامج ثم التمثيل، بينما الآن عكست الرؤية، فتكون الأولويات هي التمثيل ثم البرامج، ولكن البرامج التي تقدم على مدار ثلاثين حلقة، تستهلك الكثير من الوقت، وكما ترين عندما اتخذت القرار بالانسحاب بدأت أعمل في ثلاثة أعمال درامية وفي التوقيت ذاته الذي يبث فيه البرنامج سأكون في لوس أنجلوس لتصوير فيلم سينمائي سأفصح عن تفاصيله قريباً.