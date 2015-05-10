تعرفوا إلى نجوم هوليوود الذين يكرهون مواقع التواصل الإجتماعي

لا يمكن إنكار حقيقة أننا بتنا اليوم سجناء في زنزانة التطور التكنولوجي والدليل الأكبر على ذلك هو خضوعنا التام لمواقع التواصل الإجتماعي، التي وبالرغم من أنها تطلعنا على كل ما يدور حولنا في "كبسة زر"، إلا أنها تسيطر على حياتنا وتنمىي عادة الخمول لدينا.

حال نجوم هوليوود لا يختلف عن بقية الناس، فالبعض منهم يستغل هذه الوسائل (فايسبوك- تويتر- إنستغرام) للتقرب من جمهوره ومنحه تلك المشاعر الإلكترونية، التي غالباً ما تكون مزيفة، أما البعض الآخر فلم ير في هذه الوسائل الإجتماعية أي منفعة سوى أنها تهدر الوقت.

هذا ما قاله بعض نجوم هوليوود الذين لم ينغمسوا في عالم مواقع التواصل الإجتماعي:

Jennifer Aniston: أنا جاهلة في الأمور المتعلقة بالتطور التكنولوجي، وأكره مواقع التواصل الإجتماعي لأنها تحرم الشخص من خصوصيته.

Johnny Depp: لا أحب إمتلاك هاتف، لأنني في أغلب الأحيان أحتاج البقاء وحيداً من دون التواصل مع أي أحد.

Winona Ryder: لا استخدم الإنترنت بالرغم من أنه يسهل حياتنا في جميع المجالات. لا أحب قراءة المدونات ولا مشاركة صوري أو نشاطاتي مع اي أحد.

Angelina Jolie: زوجي Brad Pitt يعي أنني لا أعرف كيف أستعمل الكمبيوتر. ما الفائدة من هذه الثورة التي جعلت منا شعباً إتكالياً؟؟ أرى أنه من الضروري أن نعود إلى الحياة البسيطة البعيدة كل البعد عن المشاعر الكاذبة والإلكترونية.

George Clooney: أفضل الظهور في حلقات تلفزيونية مباشرة، على أن يكون لي صفحتي الخاصة على فايسبوك أو تويتر.

Rachel McAdams: أتابع الأخبار عبر الراديو لأنني لا أشاهد التلفزيون بتاتاً. أنا أيضاً سيئة في التواصل عبر البريد الإلكتروني Email ولم أسمع بموقع تويتر إلا منذ فترة قليلة لأن هذه الأمور لا تستهويني.

Jennifer Lawrence: الجميع يتحدث عن تويتر وفايسبوك وإنستغرام، هذا الأمر يغضبني بالفعل.

Julia Roberts: مواقع التواصل الإجتماعي تبدو كالـ Candy Cotton (نوع من الحلوى). هي فعلاً جذابة ويصعب مقاومتها، لكنها مؤذية ولا يمكن التخلص من الإدمان عليها بسهولة.

نجوم ضحّوا بإطلالاتهم من أجل أدوار تمثيلية