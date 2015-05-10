القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو داخل قطار بالأقصر

ضبطت شرطة النقل والمواصلات بالأقصر اليوم الأحد، عاطلا وبحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر تزنان نحو 250 جراما.

تلقى اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بأنه أثناء مرور الرائد عصام رشوان رئيس وحدة مباحث السكة الحديد بالأقصر، لتفقد القطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة، اشتبه بأحد الأشخاص ويدعى "عبد الكريم.ن.م" 26سنة عاطل، مقيم بمركز إسنا جنوب الأقصر وبتفتيشه ضبط بحوزته لفاتتين من نبات البانجو المخدر تزنان نحو 250 جراما.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر المحضر رقم 2910 وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.