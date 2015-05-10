أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصادر أمنية: دائرة المستشار خفاجى تشهد تأمينًا مكثفًا منذ أسبوع

Google+ Print
مصادر أمنية: دائرة المستشار خفاجى تشهد تأمينًا مكثفًا منذ أسبوع مصادر أمنية: دائرة المستشار خفاجى تشهد تأمينًا مكثفًا منذ أسبوع
بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الجيزة والتى اختصت بنظر العديد من قضايا الإرهاب وعلى رأسها "خلية الصواريخ"، و"أجناد "، و"فتنة الشيعة" و"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" كشفت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، عن وجود حالة تهب غير طبيعية تشهدها جلسات المحاكمات التى تنظرها هذه الدائرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمارة، منذ أكثر من أسبوع.

وقالت المصادر، إنه دائمًا ما كان يصحب انعقاد الدائرة تمشيط واسعة لمحيط المحكمة من جانب خبراء المفرقعات تحسبًا لوجود أى عبوات ناسفة أو أجسام غريبة، إلى جانب انتشار عدد من القوات الخاصة وتشكيلات الأمن المركزى وتأهب على مدخل معسكر الأمن.

وأكد مصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنهم تلقوا إشارة من وزارة الداخلية قبل أسبوع بوجود مخطط لاستهداف الدائرة كما تلقوا تعليمات على رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمينها مشيرًا وجود أفراد الحراسات الخاصة بالمستشار معتز خفاجى خلف هيئة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة.

كان المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الـ 14 بمحكمة جنايات الجيزة تعرض فجر اليوم لمحاولة إغتيال فاشلة، حيث زرع مجهولون 3 عبوات ناسفة أسفل سيارة خاصة بالمستشار، إلا أنها إنفجرت قبل أن يستقلها.

ووجه المستشار خفاجى رسالة إلى الإرهابين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مفادها أن رجال القضاء لا يخشون إلا الله ولا يخافون من هؤلاء الإرهابيين الذين يسعون فى الأرض فسادًا، والحمد لله خير حافظًا، وعن الخسائر المادية التى لحقت به وبأسرته فقال: "اللى يجى فى الريش بقشيش" .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت

المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه

المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه

أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر

أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر

منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل»

منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل»