مصادر أمنية: دائرة المستشار خفاجى تشهد تأمينًا مكثفًا منذ أسبوع

بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الجيزة والتى اختصت بنظر العديد من قضايا الإرهاب وعلى رأسها "خلية الصواريخ"، و"أجناد مصر "، و"فتنة الشيعة" و"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" كشفت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، عن وجود حالة تهب غير طبيعية تشهدها جلسات المحاكمات التى تنظرها هذه الدائرة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمارة، منذ أكثر من أسبوع.

وقالت المصادر، إنه دائمًا ما كان يصحب انعقاد الدائرة تمشيط واسعة لمحيط المحكمة من جانب خبراء المفرقعات تحسبًا لوجود أى عبوات ناسفة أو أجسام غريبة، إلى جانب انتشار عدد من القوات الخاصة وتشكيلات الأمن المركزى وتأهب على مدخل معسكر الأمن.

وأكد مصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنهم تلقوا إشارة من وزارة الداخلية قبل أسبوع بوجود مخطط لاستهداف الدائرة كما تلقوا تعليمات على رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمينها مشيرًا وجود أفراد الحراسات الخاصة بالمستشار معتز خفاجى خلف هيئة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة.

كان المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الـ 14 بمحكمة جنايات الجيزة تعرض فجر اليوم لمحاولة إغتيال فاشلة، حيث زرع مجهولون 3 عبوات ناسفة أسفل سيارة خاصة بالمستشار، إلا أنها إنفجرت قبل أن يستقلها.

ووجه المستشار خفاجى رسالة إلى الإرهابين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مفادها أن رجال القضاء لا يخشون إلا الله ولا يخافون من هؤلاء الإرهابيين الذين يسعون فى الأرض فسادًا، والحمد لله خير حافظًا، وعن الخسائر المادية التى لحقت به وبأسرته فقال: "اللى يجى فى الريش بقشيش" .

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