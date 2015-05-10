ضبط 3 أسلحة نارية و3 كيلو بانجو و800 لتر سولار فى حملة ببنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف خلال حملة تفتيشية ومرورية شنتها بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن من ضبط 3 أسلحة نارية (فردخرطوش) بحوزة عاطلين وعامل.

كما تم ضبط عمرو.ف 21 سنة يقيم قرية منهرو، مركز إهناسيا بحوزته 3 كيلو جرامات بانجو، وحمادة.ص 31 سنة صياد، الشناوية، مركز ناصر محكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه فى قضية مخدرات، سيد.ب 26 سنة عاطل، الميمون، مركز الواسطى، مطلوب إحضاره لإتهامه فى قضية شروع فى قتل، سعد.ع.س 52 سنة، سائق مقيم الكريمات - مركز أطفيح - الجيزة لقيامه بتجميع 800 لتر سولار لبيعه بالسوق السوداء.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية نائب مدير الأمن والعمداء خلف حسين مديرإدارة البحث الجنائى وخالد الجبيلى رئيس مباحث المديرية، ومحمد لبنة مدير المرور، فى ضبط 814 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى تنفيذ 514 حكمًا عبارة عن 3 حكم جناية - 283 حبس جزئى - 54 حبس مستأنف - 131 غرامات جزئية - 13 غرامة مستأنفة - 30 مخالفات، وإزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية الشناوية مركز ناصر "منازل - أسوار - عشش - حظائر مواشى"