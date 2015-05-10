نقابة الصحفيين تعلن أسماء المتقدمين للجنة تحت التمرين من 24 لـ26 مايو

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أسماء المتقدمين للجنة تحت التمرين المقرر انعقادها يومى 24 و25 و26 مايو الجارى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>شريف أحمد حسن
>حاتم ماهر أمين أمين مصطفى
>حسين محمد حسن احمد سليمان
>جميلة عبد الستار محمد
>أسماء مصطفى محمد عطية
>أميرة سعيد السيد
>مها ممدوح محمد حسين عامر
>أحمد محمد عبد الوهاب
>آلاء محمد مليح جاد
>تامر عرفات محمد
>هند سيد محمد
>ريم حامد احمد
>ياسين صبرى محمد الشعراوى
>حمدى على سليمان على
>تامر أحمد عبد المنعم
>هند سيد محمد محمود
>ريم حامد احمد محمود
>ياسين صبرى محمد
>حمدى على سليمان
>تامر أحمد عبد المنعم
>ياسمين عبد الحميد عبد الله
>آية فؤاد أحمد
>خالد مصطفى مصطفى
>محمد حسن مخلوف
>إسراء حسن عبد القادر
>جيهان محمد عبد الرازق
>ناريمان فوزى محمد
>أحمد سيد منتصر
>محمد ناصر محمد
>أشرف سعيد محمد
>هالة جمال
>حسن رجب هريدى
>عبد الرحمن محمد
>محمد السعيد
>عبد الرحمن محمد
>محمد السعيد محمد
>أحمد أنور
>عواد عواد
>عمرو محمد
>محمد على محمد
>مروة جابر
>فاطمة حسن
>آمال فؤاد
>محمد محمد شعبان
>حسين ياسر
>لمياء محمد
>محمد حسن يونس
>طارق عبد العزيز
>طارق عبد العزيز
>ماجد مسعد
>هديل محمد
>جمال سعيد مصباح أبو الفضل
>محمد إبراهيم عبد الموجود
>عبد الرحمن سيد محمود
>على عبد الرحمن على
>سيد عيد سيد الخلفاوى
>إسراء علاء الشرباصى
>هانى محمد كامل
>وائل عبد الحفيظ ربيعى
>محمود عبد الغنى راغب
>زكى محمد زكى بهلول
>بهاء نبيل
>حازم عبد الصمد
>حسن محمد
>إيهاب محمد متولى
>كريم حسين عبد العزيز
>حسام الدين عاطف
>رامى سعيد بدر
>ندى عبد الجليل سليم
>أمانى صلاح محمد
>آلاء عثمان فرج
>سمر سلامة يوسف
>حسن عثمان حسن رشوان
>ناصر عبد الفتاح عراق
>أندرو عاطف جورج
>آية الله حسنى حسن
>رنا جمال محمد فرج
>ريهام محمد موسى
>محمد سالم على منصور
>نهير عبد النبى
>نورهان سيد إبراهيم
>
وجاءت الأسماء كالآتى:
أسماء المتقدمين من جريدة الأهرام:
>شريف أحمد حسن
>حاتم ماهر أمين أمين مصطفى
>حسين محمد حسن احمد سليمان
>جميلة عبد الستار محمد
أسماء المتقدمين من أخبار اليوم
>أسماء مصطفى محمد عطية
>أميرة سعيد السيد
>مها ممدوح محمد حسين عامر
>أحمد محمد عبد الوهاب
>آلاء محمد مليح جاد
>تامر عرفات محمد
>هند سيد محمد
>ريم حامد احمد
>ياسين صبرى محمد الشعراوى
>حمدى على سليمان على
>تامر أحمد عبد المنعم
>هند سيد محمد محمود
>ريم حامد احمد محمود
>ياسين صبرى محمد
>حمدى على سليمان
>تامر أحمد عبد المنعم
>ياسمين عبد الحميد عبد الله
>آية فؤاد أحمد
>خالد مصطفى مصطفى
>محمد حسن مخلوف
>إسراء حسن عبد القادر
>جيهان محمد عبد الرازق
>ناريمان فوزى محمد
>أحمد سيد منتصر
>محمد ناصر محمد
>أشرف سعيد محمد
>هالة جمال
>حسن رجب هريدى
>عبد الرحمن محمد
>محمد السعيد
>عبد الرحمن محمد
>محمد السعيد محمد
>أحمد أنور
>عواد عواد
>عمرو محمد
>محمد على محمد
>مروة جابر
>فاطمة حسن
>آمال فؤاد
>محمد محمد شعبان
>حسين ياسر
>لمياء محمد
>محمد حسن يونس
>طارق عبد العزيز
>طارق عبد العزيز
>ماجد مسعد
>هديل محمد
أسماء المتقدمين من جريدة اليوم السابع:
>جمال سعيد مصباح أبو الفضل
>محمد إبراهيم عبد الموجود
>عبد الرحمن سيد محمود
>على عبد الرحمن على
>سيد عيد سيد الخلفاوى
>إسراء علاء الشرباصى
>هانى محمد كامل
>وائل عبد الحفيظ ربيعى
>محمود عبد الغنى راغب
>زكى محمد زكى بهلول
>بهاء نبيل
>حازم عبد الصمد
>حسن محمد
>إيهاب محمد متولى
>كريم حسين عبد العزيز
>حسام الدين عاطف
>رامى سعيد بدر
>ندى عبد الجليل سليم
>أمانى صلاح محمد
>آلاء عثمان فرج
>سمر سلامة يوسف
>حسن عثمان حسن رشوان
>ناصر عبد الفتاح عراق
>أندرو عاطف جورج
>آية الله حسنى حسن
>رنا جمال محمد فرج
>ريهام محمد موسى
>محمد سالم على منصور
>نهير عبد النبى
>نورهان سيد إبراهيم
>