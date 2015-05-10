نقابة الصحفيين تعلن أسماء المتقدمين للجنة تحت التمرين من 24 لـ26 مايو

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أسماء المتقدمين للجنة تحت التمرين المقرر انعقادها يومى 24 و25 و26 مايو الجارى. وجاءت الأسماء كالآتى: أسماء المتقدمين من جريدة الأهرام:

>شريف أحمد حسن

>حاتم ماهر أمين أمين مصطفى

>حسين محمد حسن احمد سليمان

>جميلة عبد الستار محمد أسماء المتقدمين من أخبار اليوم

>أسماء مصطفى محمد عطية

>أميرة سعيد السيد

>مها ممدوح محمد حسين عامر

>أحمد محمد عبد الوهاب

>آلاء محمد مليح جاد

>تامر عرفات محمد

>هند سيد محمد

>ريم حامد احمد

>ياسين صبرى محمد الشعراوى

>حمدى على سليمان على

>تامر أحمد عبد المنعم

>هند سيد محمد محمود

>ريم حامد احمد محمود

>ياسين صبرى محمد

>حمدى على سليمان

>تامر أحمد عبد المنعم

>ياسمين عبد الحميد عبد الله

>آية فؤاد أحمد

>خالد مصطفى مصطفى

>محمد حسن مخلوف

>إسراء حسن عبد القادر

>جيهان محمد عبد الرازق

>ناريمان فوزى محمد

>أحمد سيد منتصر

>محمد ناصر محمد

>أشرف سعيد محمد

>هالة جمال

>حسن رجب هريدى

>عبد الرحمن محمد

>محمد السعيد

>عبد الرحمن محمد

>محمد السعيد محمد

>أحمد أنور

>عواد عواد

>عمرو محمد

>محمد على محمد

>مروة جابر

>فاطمة حسن

>آمال فؤاد

>محمد محمد شعبان

>حسين ياسر

>لمياء محمد

>محمد حسن يونس

>طارق عبد العزيز

>طارق عبد العزيز

>ماجد مسعد

>هديل محمد أسماء المتقدمين من جريدة اليوم السابع:

>جمال سعيد مصباح أبو الفضل

>محمد إبراهيم عبد الموجود

>عبد الرحمن سيد محمود

>على عبد الرحمن على

>سيد عيد سيد الخلفاوى

>إسراء علاء الشرباصى

>هانى محمد كامل

>وائل عبد الحفيظ ربيعى

>محمود عبد الغنى راغب

>زكى محمد زكى بهلول

>بهاء نبيل

>حازم عبد الصمد

>حسن محمد

>إيهاب محمد متولى

>كريم حسين عبد العزيز

>حسام الدين عاطف

>رامى سعيد بدر

>ندى عبد الجليل سليم

>أمانى صلاح محمد

>آلاء عثمان فرج

>سمر سلامة يوسف

>حسن عثمان حسن رشوان

>ناصر عبد الفتاح عراق

>أندرو عاطف جورج

>آية الله حسنى حسن

>رنا جمال محمد فرج

>ريهام محمد موسى

>محمد سالم على منصور

>نهير عبد النبى

>نورهان سيد إبراهيم

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شبكةعيونالإخبارية

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