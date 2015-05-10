لو بتعانى من قصر أو طول النظر اعرف السبب؟

قِصر وطول النظر من عيوب الانكسار التى يعانى منها الكثيرون، والتى يعتقد البعض أنها مرض يصيب العين، ويوضح الدكتور أحمد الصاوى، استشاى طب وجراحة العيون، أن قصر وطول النظر ليس مرضا ولكنه عيب من عيوب الانكسار، التى تصيب العين، وبالنسبة لقصر النظر يكون نتيجة أن الأشعة الضوئية التى تدخل العين وتنتقل من الشبكية للعصب البصرى عند انكسارها للمساعدة على الرؤية، ترتفع نسبة الانكسار عن المعدل الطبيعى وهو من 21 حتى 24، فينتج عنها الإصابة بقصر النظر.

ويضيف د.أحمد الصاوى أن طول النظر يكون نتيجة لقلة وصول الانكسار للعين عن المعدل الطبيعى، والذى يكون من 20 حتى 21، وفى هذه الحالة بدلا من وجود الأشعة أمام الشبكية فتكون خلفها.

ويستكمل استشارى طب وجراحة العيون أن علاج قصر وطول النظر يكون من خلال النضارة الطبية لضبط مستوى الانكسار أو بارتداء العدسات اللاصقة، أو بإجراء جراحات تصليح عيوب الانكسار كالليزر.