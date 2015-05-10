أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتعانى من قصر أو طول النظر اعرف السبب؟

Google+ Print
لو بتعانى من قصر أو طول النظر اعرف السبب؟ لو بتعانى من قصر أو طول النظر اعرف السبب؟
قِصر وطول النظر من عيوب الانكسار التى يعانى منها الكثيرون، والتى يعتقد البعض أنها مرض يصيب العين، ويوضح الدكتور أحمد الصاوى، استشاى طب وجراحة العيون، أن قصر وطول النظر ليس مرضا ولكنه عيب من عيوب الانكسار، التى تصيب العين، وبالنسبة لقصر النظر يكون نتيجة أن الأشعة الضوئية التى تدخل العين وتنتقل من الشبكية للعصب البصرى عند انكسارها للمساعدة على الرؤية، ترتفع نسبة الانكسار عن المعدل الطبيعى وهو من 21 حتى 24، فينتج عنها الإصابة بقصر النظر.

ويضيف د.أحمد الصاوى أن طول النظر يكون نتيجة لقلة وصول الانكسار للعين عن المعدل الطبيعى، والذى يكون من 20 حتى 21، وفى هذه الحالة بدلا من وجود الأشعة أمام الشبكية فتكون خلفها.

ويستكمل استشارى طب وجراحة العيون أن علاج قصر وطول النظر يكون من خلال النضارة الطبية لضبط مستوى الانكسار أو بارتداء العدسات اللاصقة، أو بإجراء جراحات تصليح عيوب الانكسار كالليزر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365