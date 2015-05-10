"تعديل قوانين الانتخابات" تطلب تحديث بيانات الناخبين استجابة لمجلس الدولة

قالت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العداله الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أرسل إلى الجنة العليا للانتخابات طلبا للحصول على آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك قدم طلبا لجهاز الإحصاء والتعبئة للحصول على تحديثات بيانات السكان عن نفس المدة، وذلك استجابة لطلب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأوضحت المصادر أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي يقوم حاليا بمراجعة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات.

كانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قد أعدت التعديلات استنادا للإحصائيات التي وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجاري 2015.

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