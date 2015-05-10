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عامل يصيب تلميذة ابتدائى بطعنتين فى الظهر لرفضها مغازلته بكفر الشيخ

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عامل يصيب تلميذة ابتدائى بطعنتين فى الظهر لرفضها مغازلته بكفر الشيخ عامل يصيب تلميذة ابتدائى بطعنتين فى الظهر لرفضها مغازلته بكفر الشيخ
أصيبت "م.ك.ش" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى فى بيلا بإصابات فى الظهر، نتيجة التعدى عليها بآلة حادة عندما طعنها "محمود،م،ز" 18 سنة، عامل فراشة، أثناء استقلاله "توك توك"، وذلك لرفضها معاكسته لها وقيامها بتوبيخه أثناء ذهابها لأداء الامتحان.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد عصام الخولى، مأمور قسم شرطة بيلا بلاغاً من أسرة التلميذة يفيد بقيام "محمود،م،ز" 18 عاما، عامل فراشة، مقيم ببندر بيلا، أثناء استقلاله توك توك بضرب نجلتهم فى الظهر أثناء توجهها لأداء الامتحانات ولاذ بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث قسم بيلا، ومعاونوه ودلت تحرياتهم على قيام المتهم بمغازلة التلميذة، مما أدى إلى قيامها بتوبيخه فقام باستخراج آلة حادة وطعنها طعنتين فى منطقة الظهر وتم نقلها إلى مستشفى بيلا المركزى لتلقى العلاج .

تمكن رجال المباحث من ضبطه وتحرر المحضر رقم 172/16 أحوال قسم بيلا، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365