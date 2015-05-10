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بالصور.. القبض على عاطل زرع سطح منزله بانجو فى كفر الشيخ

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تمكنت مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، من إلقاء القبض على "و.م.ع" 37 سنة بدون عمل ويقيم قرية الكوم الطويل دائرة المركز (مسجل شقى خطر تحت رقم 870 فئة أ فرض سيطرة) بزراعة نبات البانجو المخدر بسطح المنزل وقطعة أرض فضاء بداخلها بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات قامت مأمورية أسفرت عن ضبط 400 شجرة من ذلك النبات "خضراء منزرعة"، وبمواجهة المذكور اعترف.

أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق والانتقال والمعاينة للمكان وبرفقتها أحد المهندسين الزراعيين المختصين، حيث تم أخذ عدة عينات عشوائية من المضبوطات لإرسالها للمعمل الكيميائى بطنطا لفحصها، وقررت حبس المتهم المضبوط أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع المضبوطات مخازن وزارة الزراعة.

البانجو بسطح المنزل -اليوم السابع -5 -2015
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البانجو بسطح المنزل

رجال الأمن حول البانجو المزروع -اليوم السابع -5 -2015
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رجال الأمن حول البانجو المزروع

البانجو فى أماكن بالمنزل -اليوم السابع -5 -2015
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البانجو فى أماكن بالمنزل

البانجو المزروع على السطح -اليوم السابع -5 -2015
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البانجو المزروع على السطح


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