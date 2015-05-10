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محافظ المنيا يبحث مشكلات المياه والصرف الصحي مع الشركة القابضة

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محافظ المنيا يبحث مشكلات المياه والصرف الصحي مع الشركة القابضة محافظ المنيا يبحث مشكلات المياه والصرف الصحي مع الشركة القابضة

صورة أرشيفية

بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مع الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العديد من المشاكل المتعلقة بمجال الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة، ومنها مشكلات نقص المياه في بعض المناطق واحتياجات القرى من خدمات الصرف الصحي ووضع الحلول العاجلة والسريعة لها ، حضر اللقاء الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي.

تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الحالي في قري المحافظة المختلفة وتوابعها والعزب والنجوع النائية، وكذلك مشروعات ومحطات الصرف الصحي التي بدأ بها العمل.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة وضع حلول جذرية وخطط محددة للانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة لضمان استمرار تواجد مياه الشرب النقية طوال فترات اليوم دون انقطاع وتغطية خدمات الصرف الصحي للقرى، مع التأكيد على قيام اللجنة الثلاثية المكونة من الصحة وشركة المياه والبيئة لأخذ العينات وفحصها بشكل مستمر.

وشدد المحافظ على رئيس شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي بعدم توصيل المياه للمباني المخالفة، وحصر احتياجات المواطنين من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والعمل علي تلبيتها.​

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