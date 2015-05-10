تجديد حبس المتهم بقتل 5 من أقاربه فى مذبحة طوخ 15 يوما

أمرت نيابة طوخ، فى محافظة القليوبية، برئاسة سيد الشنوفى رئيس النيابة بتجديد حبس "إسماعيل عبد الفتاح أبو عيسى" 33 سنة، والمتهم بقتل 5 أشخاص بمذبحة أجهور الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت فى القبض على المتهم، فى شقة بمدينة 6 أكتوبر وبحوزته بندقية آلية مستخدمة فى الحادث، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بسبب قيام أعمامه بالاستيلاء على الميراث الخاص به.

وفى يوم الواقعة تشاجر المتهم مع المجنى عليهم، وبعدها توجه إلى منزله وأحضر السلاح الآلى وطاردهم فى حقل القمح، وأطلق الرصاص عليهم واحدا تلو الآخر، حتى قضى عليهم، وبعدها توجه إلى مدينة 6 أكتوبر للإقامة عند أحد تجار المخدرات هناك، حتى سقط فى قبضة رجال المباحث بينما فر تاجر المخدرات هاربا.

تبين أن المتهم ويدعى إسماعيل عبد الفتاح أبو عيسى، 33 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه فى 11 قضية سرقة بالإكراه ومخدرات، وهارب من الخدمة العسكرية، ومسجل شقى خطر تحت رقم 1532 فئة ج سرقات عامة.

كان العقيد عبد الله جلال مفتش مباحث القليوبية قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتى أبو عيسى وإسماعيل، بسبب الخلاف على حد أرض زراعية إرث بينهما، فقام أحد أفراد عائلة أبو عيسى ويدعى إسماعيل عبد الفتاح أبو عيسى بالإمساك بسلاح آلى كان بحوزته، وفتح النار على أفراد العائلة الثانية عمه "عواد إسماعيل أبو عيسى 55 سنة، مزارع، ونجليه مسعد 31 سنة، ومحمد 37 سنة، وزوجة عمه "علية حسن الديب" 45 سنة، وشخص آخر يدعى أحمد حسين التركة 33 سنة، مصرعهم، وأصيب عمه الثانى إسماعيل عواد 53 سنة، وابنه سامى إسماعيل عواد 38 سنة، بعدة طلقات وفر المتهم هاربا، من مكان الحادث وفى يده السلاح.

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