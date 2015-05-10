4 خطوات للتخلص من عادة تناول الطعام ليلا وفقدان 20 كيلو من الوزن

أرسل قارئ يسأل: أتناول الطعام ليلا بكميات كبيرة، وهو سبب ارتفاع وزنى بأكثر من المثالى بـ20 كيلوجراما، فكيف أتخلص من هذه العادة؟

الدكتورة نيفين رضا، أخصائى أمراض الباطنة، أجابت على السائل مؤكدة أنه يعانى من سمنة ولابد من التخلص منها بنظام غذائى ورياضى أيضا، مع عدم الاكتفاء بالاهتمام بتقليل كميات ونوعيات الأطعمة الدسمة، مؤكدة أن تسجيل أكثر من 20 كيلو زيادة فى الوزن هو نوع من السمنة المفرطة، وهو ما يستدعى خطوات سريعة للتخلص من الزيادة، ويمكن أن يحدث ذلك فى أقل من 30 يوما.

وأوضحت نيفين أن تناول الطعام ليلا أحد أخطر العادات غير الصحية، والتى يجب ألا يستسلم لها الإنسان، وأحد أسباب زيادة الوزن بشكل مضاعف عن تناول نفس كمية الطعام طوال النهار، ولذا للتخلص من الـ20 كيلو الزائد على المريض اتباع الآتى:

أولا: لابد من الاهتمام بممارسة تمارين البطن والجرى يوميا فى الصباح الباكر قبل الذهاب للعمل، أو فى نهاية اليوم قبل النوم بساعات كافية.

ثانيا: التوقف تماما عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء.

ثالثا: النوم بحد أقصى الساعة العاشرة مساء، مع الاهتمام بتناول الإفطار فى الساعة التاسعة صباحا، وتناول وجبتين خفيفتين بعدها، حتى ميعاد الغذاء، وبعدها وجبتين خفيفتين حتى وجبة العشاء، مع الاهتمام بنظام التغذية لمدة 30 يوما.

رابعا: تناول كمية مياه مضاعفة عن الطبيعى، وإضافة طبق السلطة لكل الوجبات، والامتناع عن النشويات، وعدم الإسراف فى تناول اللحوم أيضا.