الأهلي يوضح لـFilGoal.com.. كيف ولماذا تعاقد مع لاعب مثل هندريك هلمكه

(إعادة نشر) – قد يلعب هندريك هلمكه أخيرا للأهلي بعدما انضم للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية وظل بين إصابة وفشل في العثور على مكان بعيد عن حسابات الشياطين الحمر.

ويعيد FilGoal.com نشر تصريحات مسؤولي الأهلي عن لماذا تم التعاقد مع هذا اللاعب صاحب الـ27 عاما.

ما الذي أغرى القلعة الحمراء في التعاقد معه رغم تقدمه في العمر نسبيا وإصابته الأخيرة التي أنهت رحلته في ألمانيا؟.

كيف تضم لاعبا من أوروبا

بداية كيف يتعاقد الأهلي مع لاعب.. هناك العديد من الوسائل، الأولى أن تكون لديك شبكة قوية من الوكلاء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو إفريقيا.

النموذج الثاني أن تعتمد على اختبارات لمدة طويلة للاعب، فترة معايشة يمكنك من خلالها أن تحكم عليه.

أما النموذج الثالث فهو الاعتماد على مقاطع فيديو لهذا اللاعب، وهذا هو النهج الذي أخذه الأهلي مؤخرا.

يقول علاء عبد الصادق مدير الكرة بالقلعة الحمراء لـFilGoal.com: "لم نتعامل مع وكلاء لاعبين مصريين، بل لجأنا لوكيل أعمال ألماني".

وتابع "هذا الوكيل له العديد من سوابق النجاح.. تواصلنا معه، وحصلنا على عدد من الترشيحات، وملخصات فيديو طويلة لهؤلاء اللاعبين".

وأردف "الخطوة الثانية كانت إرسال هذه المقاطع للجهاز الفني.. وهو يصبح المنوط به اختيار ما يلزمه من لاعبين".

مميزات هندريك

"كانت طلبات المدير الفني الإسباني للفريق خوان كارلوس جاريدو واضحة".. هكذا يفصح وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com.

الأهلي يمتلك من لاعبي الارتكاز حسام عاشور صاحب السمات الدفاعية، وحسام غالي، ويلعب محمد رزق في هذا المركز بعض الأحيان، وأحمد خيري الذي لا يشارك كثيرا في تشكيل الفريق الأحمر.

وصرح الصخرة "كنا نبحث عن لاعب ارتكاز، لكن قدراته في نقل الهجمة للأمام كبيرة.. متميز في الشق الهجومي".

وأوضح "هذا الشق متميز فيه هندريك مقارنة بباقي من ترشح للانضمام إلى الأهلي".

في التدريبات كان يعتمد الأهلي على هلمكه في تحويل اللعب من اليمين لليسار والعكس.

يحصل على الكرة فيستطيع إيصالها للظهير المتقدم في الزاوية العكسية. يتسلم الكرة وهو يقف يمينا فتصل بسلاسة كرته إلى حسين السيد يسارا والعكس.