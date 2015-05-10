تأجيل محاكمة متهمى "أحداث بولاق أبو العلا" لـ17 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، لجلسة 17 مايو المقبل لسماع شهادة شاهدى الإثبات التاسع والعاشر.

عُقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وتضمنت طلبات الدفاع تمكين أحد المتهمين من أداء الامتحانات الخاصة به بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعى المقدم إلى المحكمة فى جلسة اليوم وإخلاء سبيل أحد المتهمين المريض بسرطان القولون.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، إذ شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.



>