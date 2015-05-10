تجديد حبس المتهم بإلقاء قنبلة هيكلية على سور مدرسة أبناء وزير الداخلية

جددت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة – تحت إشراف محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية حبس المتهم بإلقاء عبوة هيكلية على سور مدرسة يدرس بها أبناء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عاطل إثر إلقائه عبوة هيكلية على سور مدرسة لغات يدرس فيها أبناء وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، حيث رصدته كاميرات المراقبة أثناء إلقائه كيس بلاستيك أعلى سور المدرسة، وبفحصه تبين وجود عبوة هيكلية داخله بها أسلاك، فألقى القبض عليه وإحالته لنيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت البداية بتلقى العقيد أحمد صفوت نائب مأمور قسم شرطة السلام بلاغا من مدير مدرسة خاصة بالاشتباه فى وجود جسم غريب عبارة عن كيس بلاستيك.

انتقل خبراء المفرقعات وتبين بعد فحص الجسم أنه عبارة عن عبوة هيكلية بها أسلاك فتم تمشيط المدرسة ومحيطها بواسطة الكلاب البوليسية وبفحص كاميرات المراقبة تم رصد شخص يلقى العبوة فتم القبض عليه واعترف المتهم أمام نيابة السلام بأنه يعانى من اهتزاز نفسى وكان بيده شنطة بلاستيك بها مخلفات فحاول التخلص منها.