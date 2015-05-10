كيف أمنع ظهور السيلوليت على بشرتي؟

بالطبع تعلمين أن من الصعب عليك التخلص من السيلوليت تماماً بعد ظهوره، ولكن ينبغي عليك ألا تقللي من شأن بعض الإجراءات الوقائية التي تساعدك في الوقاية منه والحد من ظهوره أو تقليل ظهوره بنسبة كبيرة.

إليك هذه الطرق للوقاية من السيلوليت قبل ظهوره:

قد يعجبك : ما لا تعرفينه عن حنّة الأظافر، خطوات التطبيق ستُفاجئك!

1. تناول الجيلاتين: يعتبر الجيلاتين من الأطعمة المفيدة جداً للشعر، وكذلك الجلد والأظافر، فهو يساعد على إبقاء البشرة غنية بالترطيب الجيد، مما يقلل من ظهور السيلوليت، كما أنه مفيد لتقوية المناعة وتنظيم الوزن، لذا ينصحك "سيِّدتي نت" بإضافته إلى نظامك الغذائي حتى إن لم يكن لديك سيلوليت.

2. التنظيف الجاف: يعمل التنظيف الجاف على تجديد خلايا البشرة وشدها، كما أنه يجعل البشرة لينة وناعمة جداً عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة، كل ما عليك فعله هو استخدم فرشاة ذات شعيرات طبيعية جافة تماماً مع مراعاة أن يكون الجسم أيضاً جافاً تماماً، وابدائي بالتنظيف من قدميك حتى ساقيك ولا تنسي ذراعك وراحة يديك ومعدتك وصدرك، واحرصي على تنظيف كل منطقة من خمس إلى عشر دقائق بحيث يكون التنظيف لطيفاً ولا يؤدي إلى احمرار أو التهاب البشرة.

3. التدليك: إن تدليك الجسم يساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم وتحطيم الدهون، مما يؤدي إلى إزالة السموم الموجودة في الجسم، والحد من ظهور السيلوليت.

4. فقدان الدهون: يتشكل السيلوليت نتيجة ظهور دهون جديدة على البشرة فيمتد الجلد لاستيعاب هذه الدهون، وبهذا يتكون السيلوليت، وفقدان الدهون يساعد على الحد من ظهور السيلوليت، كما أن تمارين الركض والرياضة بصفة عامة تساعد على بناء العضلات وحرق الدهون بشكل أكثر فاعلية.

5. كريم الريتينول: إن وضع كريم الريتينول على المناطق الأكثر ظهوراً للتجاعيد يجعل الجلد أكثر حيوية، فالريتينول يساعد على إنتاج الكولاجين وتعزيز الدورة الدموية، مما يؤدي إلى الحد من ظهور التجاعيد.

ابعي أيضاً:

فضائح: صور نجمات خسرن رشاقتهن

سر جماليّ: على كل امرأة أن تحلق وجهها!