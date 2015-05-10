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BEST OF: أجمل إطلالات النجمات لهذا الأسبوع

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BEST OF: أجمل إطلالات النجمات لهذا الأسبوع BEST OF: أجمل إطلالات النجمات لهذا الأسبوع

الأحد 10-05-2015 15:49

انتشرت صور النجمات في حفل توزيع الجوائزMet Gala. ومن بين الإطلالات الغريبة والكلاسيكية والجديدة، اخترنا لك أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها النجمات، والتي من المرجّح أن تُصبح موضة أساسيّة في صيف 2015.

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أحمر الشفاه الداكن:
يُعرف فصل الصيف بالألوان المشرقة والمنعشة. لكن موضة هذا العام تتّجه نحو الألوان الداكنة، بدءاً من البنفسجي حتى الأحمر. بعد أن سبق وعرضنا لك فيديو خاصّاً بخطوات تطبيق هذه الألوان بهدف تكبير شفتيك، إليك ـ بالصور ـ كيف استخدمه كلّ من كريسي وأدريانا ليما في Met Gala.
المكياج الطبيعي بالوجه المشرق:
إنها موضة تأسيس البشرة بشكل صحيح كي يبدو وجهك من دون مكياج، مع القليل من أحمر الشفاه الزهري أو الغلوس. إليك ـ بالصور ـ كيف تألّقت Jessica Chastain بهذا المكياج مع الشعر القصير المسرّح بتموّجات عريضة، بالإضافة إلى Kate Beckinsale التي عرفت كيف تبرز جمالها الطبيعي.
الأي لاينر المجنّح على الطريقة الصينية:
تختلف طرق تطبيق الأي لاينر من موسم إلى آخر. وبين العيون الدخانية وعيون القطّة، إنّها موضة العين الصينيّة التي احتلّت آخر مكياجات النجمات على اختلاف تسريحات الشعر، من المرفوع على الطريقة الصينية إلى المنسدل بشكل طبيعي.
إليك ـ بالصور ـ كيف بدت "داكوتا" بمكياج طبيعي جداً، واكتفت بسحب الأي لاينر بشكل يمنحها النظرة الصينية، إلى جانب "جيجي" التي ركّزت على هذا النوع من المكياج مع تسريحة شعرها المنسدل بشكل فرق نصفي. أما بيونسيه فكانت نجمة هذا الشكل من المكياج مع تسريحتها المرتفعة التي أكملت هذه الإطلالة.
اكسسوارات الشعر:
إنها موضة التسريحات الناعمة مع الاكسسوارات المتنوّعة. إليك ديانا كروغير التي استخدمت الورود الطبيعية بشكل يزيّن تسريحة الكعكة المنخفضة. أمّا سيلينا غوميز فتميّزت بالورود الكبيرة المصنوعة من القماش على شكل تاج حول الشعر المرفوع. أمّا أجمل اكسسوار فكان لريهانا التي نقلتنا إلى عصر السلطانات والملكات مع تسريحة الشعر القصير وهذا الاكسسوار المميّز.
ظلال العيون الداكن:
بعيداً عن الأي لاينر المجنّح، برزت الألوان الداكنة في مكياجات النجمات؛ ليس فقط من جهة أحمر الشفاه بل أيضاً من جهة ألوان ظلال العيون التي تمّ دمجها بأشكال لافتة.
من أبرز إطلالات النجمات بهذا المكياج: جينيفر وكيري.
الطبيعية والغرابة:
يبقى للإطلالات الطبيعية مركزاً أساسيّاً في إطلالات النجمات. وفي هذا الأسبوع، تميّزت كيم بالمكياج الطبيعي ذي الألوان الترابية مع أحمر الشفاه البيج، بالإضافة إلى التسريحة الناعمة. أمّا ليدي غاغا فعادت إلى الغرابة بطريقة رسم حاجبيها واستخدام اكسسوارات الشعر الكبيرة.
وأنت ـ سيدتي ـ أيّ إطلالة تجدينها الأجمل لهذا الأسبوع؟

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سيدتي

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