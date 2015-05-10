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​​تغطية و صيانة 70 بيارة صرف صحي متهالكة بالأقصر

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​​تغطية و صيانة 70 بيارة صرف صحي متهالكة بالأقصر ​​تغطية و صيانة 70 بيارة صرف صحي متهالكة بالأقصر

صورة أرشيفية

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، عن البدء في تغطية و صيانة 70 بيارة صرف صحي متهالكة بمنطقة السيول القديمة التابعة للمركز.
> وأشار رئيس مدينة القرنة،  في تصريحات صحفية له اليوم الأحد إلي انه تم الانتهاء من صيانة كافة البيارات، وجاري البدء في تجديدها وترميمها بالأسمنت، ثم من بعدها البدء في تغطيتها، مشيرًا إلي انه تم توفير المعدات اللازمة ومجموعة من الشباب ، للبدء في العمل بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بمجلس المدينة.

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