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«اعلان الطوارئ بالحجر الطبى بمطار سوهاج الاشتباة فى حالة مصابة بحمى «الدنج

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«اعلان الطوارئ بالحجر الطبى بمطار سوهاج الاشتباة فى حالة مصابة بحمى «الدنج «اعلان الطوارئ بالحجر الطبى بمطار سوهاج الاشتباة فى حالة مصابة بحمى «الدنج

صورة أرشيفيه لبعوضه تنقل فيرس حمي الدنج

رفعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج،  حالة الطوارئ بعد إعلان الحجر الطبى بمطار سوهاج،  وجود حالة اشتباة بمرض «دنج فيفر»  او «حمى الدنج» ،  وهى أحد اخطر انواع الحمى المميتة،  وذلك بعد أن تم مطابقة أعراض المرض مع أعراض مرضية مصاب بها مواطن سوهاجى عائد من مدينة جدة بالسعودية وعلى الفور تم أستدعاء سيارة أسعاف ونقل الحالة لمستشفى حميات سوهاج لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة ​.​

من جانبه،  قال الدكتور مصطفى والى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بسوهاج ان المديرية اتخذت كافة التدابير الطبية اللازمة للتعامل مع الحالة المرضية مؤكدا أن تقيم ومناظرة الحالة يشير الى أن الحالة مصابة بمرض جلدى أسمة العلمى (stevin jonsen syndrom ) وهو مرض جلدى يؤدى الى حدوث طفح جلدى بأماكن متفرقة من الجسم وجارى التعامل مع الحالة طبيا وأجرى الفحصوات الطبية اللازمة ​لة​ ​.​

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