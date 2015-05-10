حاكم الشارقة: "بحبك يا مصر.. وفضلها على الإمارات لا يحصى"

قال حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى: "جئت إلى مصر ضمن 65 طالبا للعلم، فوجدت جميع علوم الدنيا، وأى عمل نقوم به لمصر ماهو إلا نقطة فى بحر عطاء مصر.. سلام يا مصر مهما غربوا بك أو شرقوا بك.. بحبك يا مصر".

وأضاف الشيخ سلطان القاسمى، خلال افتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، دار الوثائق بالفسطاط: "واحد قالى روح شوف النيل بقى شكله إزاى، فقلت له بحبه"، قائلا: أحببت مصر قبل أن أراها، ففضل مصر على الخليج وخاصة دولة الإمارات لا يحصى".

وأوضح أنه عاش فى مصر 5 سنوات، وأن أعظم شىء عرفه هو المصرى الأصيل، قائلا: أتذكر أنه فى تلك الفترة نسيت أهلى وكأن مصر هى أهلى، وداعب الحضور قائلًا: "أنت لو ترمينى فى أى حته فى القاهرة أو فى الجيزة أستطيع الخروج".

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