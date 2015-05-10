عضو جبهة الضمير يكذب جمال حشمت: التقى بشخصيات ضد الإخوان فى الدوحة

أصدر عمرو عبد الهادى، عضو جبهة الضمير بيانا، يكذب فيه تصريحات جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، بعدما نفى "حشمت" أنه وقيادات إخوانية التقوا عضو جبهة الإنقاذ السابق ياسر الهوارى، فى قطر.

وقال عمرو عبد الهادى فى بيان له: "منذ شهر مارس 2015 ويتم الإعداد على قدم وساق لمنتدى الجزيرة التاسع، والغرض من تجميع كل الشخصيات السياسية والإعلامية، هو تقريب وجهات النظر وطرح الحقائق أمام الشعوب، وما حدث أنه فى غضون شهر مارس، جاءت فكرة رائعة لدى القائمين على المنتدى، أن يقوموا بعمل جلسات غداء فيها شخصيات مختلفه حتى يستغل هذا الوقت فى طرح الرؤى المختلفة".

وأضاف عبد الهادى: "تم إخطارى بأن الدكاترة أيمن نور، وطارق الزمر، وجمال حشمت، وعماد شاهين، وأيضا ياسر الهوارى، ووائل عباس وعمرو عبد الهادى" وعند اللقاء انشغل البعض فلم يحضر، وكان الغداء الساعة 2 ظهرا، وبدأ فى غضون 2,15 تقريبا وعندما رأى الدكتور جمال حشمت ياسر الهوارى سلم عليه بابتسامة، فقلت لهما "شفت يا ياسر أهو قابلك بابتسامة لم يقابلنى بها"، فضحك الاثنان فى حضور جمال نصار وذهبنا".

وتابع: "طبعا الأصل فى الأشياء الإباحة، وبناء عليها بما أنه سمح بالتصوير، فكان بالأحرى نزولها مباح، ورغم ذلك اعتذر لكل الموجودين فى الصورة عن نزول الصورة رغم عدم خطأى، والاجتماع امتد إلى نصف ساعة ويزيد، من 2,15 إلى 2,50 ظهرا، وهو ما يجحد كلام دكتور جمال حشمت، وهل أربعة متحدثين سيتحدثون فى 10 دقائق كما قال جمال حشمت".

واستطرد: "أما موضوع خلسة دون استئذان قبل أن أحيلكم لياسر الهوارى، ود.جمال نصار وأنهم رأوا الصورة وتم التقاط صورة قبل تلك الصورة من الدكتور جمال نصار، فإن الزاوية واضحة وضوح الشمس، لا يمكن لشخص ألا يعلم أن هناك من يصوره لأن موبايلى أيضا تم إعطاؤه للقائم على الطاولة لتصويرنا من أمام د.جمال حشمت، وأن لم ينتبه فهل لم يسمع صوت الصورة".

وتساءل عمرو عبد الهادى: "هل ينفى دكتور جمال حشمت أنه لم يلتق أى شخص من الشخصيات التى نزلت 30 يونيه، وأنه يسعى للتوافق مع كل من نزل 30 يونيه وضمه، وهل لم تقابل فى المنتدى شخصيات من بلاد ضد الإخوان ومع السيسى؟".

كان جمال حشمت قد أصدر بيانا أمس قال فيه إنه تفاجأ بوجود ياسر الهوارى عضو جبهة الإنقاذ خلال لقاء لعدد من الشخصيات السياسية فى الدوحة.

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