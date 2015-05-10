هل تفوقت النجمات على العارضات برأيك!

في كل موسم، يعرض مصمّمو الأزياء ما في جُعَبِهم، وترتدي العارضات أزياءهم في أوّل ظهور لهنّ في أسابيع الموضة العالمية. وبعد ذلك، تختار نجمات هوليوود ما يجذب أنظارهن من الأزياء ليتألقن بها في إطلالات السجادة الحمراء، وحفلات هوليوود الساهرة. خصّصنا هذا الموضوع للمقارنة بين عارضات الأزياء ونجمات هوليوود، فأيّ فريق نجح في ارتداء أزياء أشهر المصمّمين، برأيك؟

في حفل Met Gala قبل أيّام، اختارت المغنية كاتي بيري Katy Perry تصميماً من Moschino بطريقة درامية وجريئة. أمّا الممثلة كلير دينس Claire Danes فانتقت فستاناً من Valentino ، بعد أن غيّرت في التصميم ليتناسب مع إطلالتها. فهل كان التصميم أجمل مع التغييرات؟ أم كان قبل التغييرات أجمل؟

نشاهد تصاميم إيلي صعب بطريقة رومانسيّة حالمة، في كلّ عرض يقدّمة، وتظهر تصاميمه على السجادة الحمراء في أجمل الإطلالات، التي منها إطلالة فريدا بينتو Freida Pinto، بالإضافة إلى العارضةChanel Iman . أمّا تصاميم زهير مراد فكانت خيار المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في لوك عصريّ جذاب، حيث اختارت بدلة أنيقة باللون الأبيض. وقد استغنت عن ارتداء الحزام الذي ظهرت به على منصّة العرض.

تكرّرت التصاميم المورّدة الناعمة في العديد من إطلالات النجمات مؤخراً، كما حصل في إطلالة سارة هايلاند Sarah Hyland بفستان Oscar De La Renta ، وفي إطلالة بلايك ليفلي Blake Lively الرائعة منRalph and Russo . ولا يُمكن أن ننسى إطلالة الممثلة الشابة ليلي كولينز Lily Collins الأنيقة من Chanel .

يُمكن للنجمات أن يُحدثن تغييرات بسيطة على التصاميم والفساتين المعروضة لتتناسب مع أذواقهن وإطلالاتهن، فهل نجحن في تنسيق هذه الإطلالات؟

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