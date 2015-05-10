ضبط 19 ألف مخالفة مرورية وتحصيل 313 ألف جنيه غرامة خلال شهر بأسيوط

تمكنت إدارة مرور أسيوط من ضبط 19 ألف مخالفة مرورية وتحصيل 313 ألف جنيه غرامة خلال الشهر الماضى وذلك فى إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتحقيق سيولة مرورية بالميادين والشوارع الرئيسية عن طريق تحسين الخدمات المرورية للمواطنين وضبط كل المخالفات المرورية المتنوعة.. صرح بذلك العميد حمادة المطراوى مدير إدارة مرور أسيوط.

وقال إنه تم ضبط 12ألف مخالفة مرورية تم خلالها التصالح الفورى مع المواطنين بتحصيل مبلغ 313 ألف جنيه تم التصالح فيها؛ بالإضافة إلى ضبط وتحرير 6976 مخالفة مرورية تم خلالها سحب التراخيص ما بين (السير بسرعة أزيد من المقرر عن طريق الرادار، والامتناع عن التوصيل، وتقاضى أجر أزيد من المقرر، ومخالفة شروط الأمن والمتانة، ومخالفة شروط الحمولة، ومخالفة بدون رخصة تسيير، ورخصة قيادة، والانتظار فى الممنوع، ومخالفة قيادة مركبة بلوحات معدنية مطموسة).

وأضاف مدير إدارة المرور بأسيوط أنه تم ضبط 22دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و17 مركبة "توك توك" مخالفة لقانون المرور وتسيير بدون تراخيص على الطرق السريعة، و33 سيارة ودراجة بخارية تسير عكس الاتجاه، فضلاً عن 38 سيارة ملاكى تقوم بتحميل ركاب بالأجرة مخالفة لشروط التراخيص بالإضافة إلى ضبط 4 سيارات مبلغ بسرقتها ومهربة جمركياً، و4 حالات إيجابية لسائقين تحت تأثير المخدر أثناء القيادة.

وأكد "المطراوى" مواصلة الحملات المرورية بمراكز المحافظة لتحسين الخدمات المرورية للمواطنين وتسهيل حركة المرور بالميادين والشوارع الرئيسية وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية المتنوعة لعودة الانضباط بالشارع.