الداخلية: ضبط طبيب متورط فى محاولة اغتيال المستشار خفاجى

أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على أحد المتورطين فى تنفيذ محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الجيزة، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهه.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن القوات الأمنية التى كانت تتواجد فى محيط المنطقة اشتبهت فى أحد الأشخاص كان يتواجد قرب مكان انفجار سياسة المستشار، حيث كان يعمل على مراقبة الأوضاع فى المنطقة فتم ضبطه على الفور وتبين أنه طبيب، وتم إحالته إلى جهات التحقيق لتولى التحقيق معه.

كان المستشار محمد معتز خفاجى، وكيل أول نيابة القطامية والخليفة، علق على الأنباء التى ترددت بخصوص محاولة اغتيال والده المستشار "معتز خفاجى" رئيس الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الجيزة، وقال إنه فى حوالى الخامسة فجرًا سمعوا دوى انفجار شديد تهشم على إثره زجاج نوافذ المنزل، على الفور هرولوا لمعرفة سبب الانفجار وتبين أن مجهولين زرعا ثلاث عبوات ناسفة أسفل سيارة المستشار وعدد من سيارات الأسرة.

وأضاف "محمد" أن عدد المصابين فى الحادث وصل لأربعة مصابين من الجيران، وأكد أن عددا من خبراء المفرقعات وصلوا لمقر المنزل وعملوا على تمشيط محيط الحادث، كما انتشر عدد من افراد العمليات الخاصة وعملوا على مسح شاملة لمحيط الحادث لضبط الجناة.

وأكد "خفاجى" سلامة المستشار وعدم إصابته بأى أذى، وقال إن النيابة انتقلت للمعاينة رجال المعمل الجنائى يجمعون الأدلة الجنائية.

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