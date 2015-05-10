رئيس محكمة "أحداث بولاق أبو العلا" يستنكر تأخر حضور الدفاع

عقدت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل جلسة محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، وسماع الشهود بالقضية.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى.

واستنكر المستشار محمد شرين تأخر فريق الدفاع عن المتهمين، ما اضطره لتأخير انعقاد الجلسة أكثر من ساعة، وقال لهم: "برجاء الالتزام يا حضرات، فيه موعد محدد للجلسة مش كل جلسة كده".

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة. وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، إذ شهدت المنطقة اشتباكات بين الأهالى وبعض أنصار الرئيس المعزول، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.