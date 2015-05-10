تأجيل نظر منع سامح فهمى وزوجته من التصرف فى أموالهما إلى يونيو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر منع سامح فهمى، وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، من التصرف فى أموالهما، السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك فى البنوك والشركات وغيرها، الصادر من النيابة العامة على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام، لليوم الثالث من دور شهر يونيو، وذلك لإرفاق صورة رسمية من قرار المنع السابق.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستمر سوى دقائق برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المسشتارين شريف عزب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمى ارتكاب جرائم الإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.

يشار إلى أن وزير البترول الأسبق تعاقد وآخرين على تصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.