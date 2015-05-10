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بدء نظر استئناف ماجد الكدوانى على حبسه شهرين فى اتهامه بضرب عامل بنزينة

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بدء نظر استئناف ماجد الكدوانى على حبسه شهرين فى اتهامه بضرب عامل بنزينة بدء نظر استئناف ماجد الكدوانى على حبسه شهرين فى اتهامه بضرب عامل بنزينة
بدأت، محكمة جنح مستأنف الجديدة منذ قليل برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، نظر الاستئناف المقدم من الفنان ماجد الكدوانى على القرار الصادر من محكمة أول درجة بحبسه شهرين، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 30 ألف جنيه فى اتهامه بضرب عامل محطة وقود.

ونفى الكدوانى أمام المحكمة ارتكاب الواقعة جملة وتفصيلا، وشكك فى "سى دى" قدمه محامى المجنى عليه، وفى تقرير الطب الشرعى بإصابات العامل.

وقال حسن محمد محامى المجنى عليه إنه قدم للمحكمة "سى دى" يثبت ارتكاب الكدوانى للواقعة، كما أقر الشهود برؤيتهم لها، مشيرا إلى أن ضغوط مورست على موكله لإجباره على التصالح مع الكدوانى.
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