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الباذنجان يقاوم السرطان ويقوى العظام ويخفض الكولسترول

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الباذنجان يقاوم السرطان ويقوى العظام ويخفض الكولسترول الباذنجان يقاوم السرطان ويقوى العظام ويخفض الكولسترول
الباذنجان أحد الخضراوات التى تفضلها ربات البيوت نظرا لفوائده الصحية العديدة ورخص سعره، وفى الأماكن الريفية نلاحظ اهتمام الأمهات بتناول طفلها للباذنجان وأحيانا يتم تناوله نيئا.

الباذنجان


>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن الباذنجان أحد الخضراوات المفيدة للصحة، كما يعتبر مصدرا جيدا للحصول على عنصر الحديد نظرا لاحتوائه على قدر كبير من الحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

فوائد الباذنجان الصحية


>ويستكمل د. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديدة لتناول الباذنجان أهمها:
>1- مفيد للأشخاص الذين يعانون من أنيميا الحديد وفقر الدم، نظرا لاحتوائه على قدر كبير من الحديد.
>2- يساعد على تقوية العظام نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم المفيد للعظام.
>3- يساهم فى بطء نشاط خلايا السرطانية نظرا لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة.
>4- مفيد لتحسين نشاط الدورة الدموية.
>5- يساهم على تخفيض نسبة الكولسترول بالجسم.

ويستكمل د. عوض قائلا: يجب على الأمهات الاهتمام بطهى الباذنجان بطريقة صحية لكى تتم الاستفادة الكاملة من فوائد الباذنجان كالسلق أو الشوى، وعدم استخدام طريقة القلى نظرا لأنها تساهم فى فقدان الباذنجان فوائده الصحية وتجعل من تناوله أضرارا وليس فائدة.

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مصر 365