ضبط مصنع عطور بدون ترخيص فى الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية، من ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لتصنيع "عطور" غير مطابقة للمواصفات، باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

كانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين، أفادت قيام صاحب مصنع بمنطقة برج العرب غرب المدينة باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى تصنيع العطور وتعبئتها وطرحها للبيع داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة.

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