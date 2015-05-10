"تعليم القليوبية": لم نتلق شكاوى من امتحان رياضيات الابتدائية

أكد مختار شاهين، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الصف السادس الابتدائى لم تتلق شكاوى من امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية، اليوم الأحد، موضحاً أنه قام بتفقد عدد من لجان الامتحانات بالشهادة الابتدائية بإدارة بنها التعليمية واطمأن على سير الامتحانات.

وأضاف "شاهين"، خلال جولته بمدارس بنها، أن الامتحانات تسير على ما يرام ولم يحدث ما يعكر صفوها، مشيرا إلى أنها جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وخالية من التعقيد وبعيدة عن السياسة،

>مضيفا أن 106آلاف و25 طالبا أدوا الامتحانات خلال اليوم الأول فى 567 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية تحت حراسة الشرطة.

وتم توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير الأجواء النفسية والصحية والإضاءة والتهوية اللازمة

>كما تم التنبيه على الموجهين وواضعى الأسئلة بالالتزام بالقواعد التى أقرتها لجنة الامتحانات والبعد عن الموضوعات السياسية فى وضع الأسئلة، وكذلك الالتزام بالقواعد الخاصة بالامتحانات، ومنها توفير الأثاث الكافى للجان واحتياطى من كراسات الإجابة وكتابة جدول الامتحان بخط واضح وإعلانه فى مكان ظاهر للطلاب، محذرة من تجاوز المعدلات المقررة للجان وسير الامتحانات سواء فى المراقبين أو الملاحظين أو الإداريين أو العمال مهما تكن الظروف وإسناد أمن اللجان إلى الملاحظين القادرين على حسن التصرف ولا يسمح لغير العاملين باللجنة بالدخول إلى مقرها عدا المحافظ أو زير التربية والتعليم أو وكيل الوزارة أو مدير عام الإدارة ولجان تفتيش الوزارة المسئولة عن متابعة الامتحانات، ومنع استخدام المحمول أو التدخين وشرب المشروبات أو اصطحاب الجرائد داخل اللجنة ومنع إجبار الطلاب على مغادرة الامتحان قبل انتهاء الزمن المحدد.