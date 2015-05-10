تأجيل نظر قضية محاولة إغتيال مرتضى منصور لجلسة 8 يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر قضية محاولة إغتيال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لجلسة 8 يونيو، وذلك بسبب محاولة الإغتيال التي تعرض لها القاضي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً عدد من الإتهامات، يأتي على رأسها اتهام إستعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل رئيس نادي الزمالك، وترصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها .

من جانبه، قال المستشار خفاجي، إنه تعرض لمحاولة إغتيال صباح اليوم، عن طريق وضع ثلاث قنابل أسفل منزله بمنطقة وادى حوف إحداهم كانت أسفل سيارته.

هذا واسفر انفجار القنبلة عن تحطم السيارة وأحداث أضرار بالمنزل، وتمكن اثنين من الإرهابيين من الهرب عقب الأنفجار وتم القبض على الثالث.

> يذكر أن المستشار خفاجي، نظر العديد من قضايا الاٍرهاب، من بينها محاكمة قيادات الاخوان فى قضيه «مكتب الإرشاد».