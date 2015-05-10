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مرافق الإسكندرية تزيل 430 حالة إشغال طريق أسفل كوبرى العامرية

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مرافق الإسكندرية تزيل 430 حالة إشغال طريق أسفل كوبرى العامرية مرافق الإسكندرية تزيل 430 حالة إشغال طريق أسفل كوبرى العامرية
قام ضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية بحملة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة أسفل كوبرى العامرية، شارك فيها ضباط إدارات وأقسام المديرية والقوات النظامية والسرية وقوات الأمن المركزى وإدارة شرطة المرور والحماية المدنية وشرطة الكهرباء، وبمشاركة عناصر القوات المسلحة بالتنسيق مع موظفى إدارة الإشغالات ومسئولى حى العامرية، وبرئاسة اللواء هشام لطفى نائب مدير الأمن والقيادات الأمنية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن إزالة عــدد 430 حالــــة إشغال طريق {100 فرش لبيع الملابس ولعب الأطفال والخضار والفاكهة و70 عربة بيع مأكولات ومشروبات وخضار وفاكهة - 35 حــــالة إشغال مقاهى وكـافتيريـات بعدد 200 كرسـى - 35 لافتة إعلانية - 10 أسطوانات غاز مختلفة الأحجام - 60 حالة إشغال بإطارات كاوتش مستـعمل - 55 حاجزا حديديا و"جنزير"- 40 عربة فرز قمامة- 25 ستاند معدنى وخشبى لعرض السلع والخردوات}.

تم تنفيذ 135 قرارا إداريا صادرا من الأحياء "إزالة أكشاك خشبية وتندات وباكيات وحظائر لتربية الدواب" .

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