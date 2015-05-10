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تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" لجلسة 8 يونيو

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تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" لجلسة 8 يونيو تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" لجلسة 8 يونيو
أجلت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد، محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، لجلسة 8 يونيو وذلك لتعذر حضور المستشار معتز خفاجى نظرا لتعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.

والقضية تضم 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

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