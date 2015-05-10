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"الحماية المدنية": احتراق جزء كبير من الأرشيف فى حريق وزارة التموين

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أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية بالقاهرة، أن حريق وزارة أسفر عن تدمير جزء كبير من أرشيف الوزارة، ولم يسفر عن أى إصابات بشرية.

اليوم السابع -5 -2015

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أنه لم يتم التوصل إلى سبب اندلاع الحريق حتى الآن، مشيرا إلى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، ويقوم رجال المعمل الجنائى بمعاينة مكان الحريق للتوصل إلى أسبابه.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>وزير التموين لـ"اليوم السابع": ماس كهربائى وراء اندلاع حريق الوزارة
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مصر 365

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