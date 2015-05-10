"الوزراء" يقرر تأسيس شركة مساهمة للتنمية الصناعية بمنطقة مجرى العيون

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الخطوات الجارية لإنشاء مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى فى مدينة بدر، وذلك بحضور وزيرى الصناعة والتجارة، والتخطيط، ومحافظ القاهرة.

وفى بداية الاجتماع تم عرض تقرير حول الخلفية القانونية للمشروع، وحتى صدور قرار مجلس الوزراء فى عام 2014 بالموافقة على نقل صناعة دباغة الجلود من مجرى العيون إلى منطقة الروبيكى فى مدينة بدر، وذلك بهدف تحديث تلك الصناعة وتطوير بنيتها التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات إليها ورفع جودة منتجاتها وتحسين ظروف العاملين بها.

كما استعرض التقرير مراحل تنفيذ المشروع والتى تنقسم إلى ثلاث مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 466 مليون جنيه ويجرى الانتهاء منها حاليا وتشتمل على تجهيزات البنية الأساسية، وشق وتمهيد الطرق وتوفير الخدمات الأساسية وإنشاء محطات معالجة المخلفات والصرف وبناء وحدات الإنتاج، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 1.132 مليار جنيه وتشمل استكمال البنية التحتية الداخلية، فيما يتبقى نحو 1.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال المرحلة النهائية للمشروع، سيتم توفيرها من الأرباح المحققة خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب وجه خلال الاجتماع بسرعة العمل على نقل صناعة دباغة الجلود إلى منطقة الروبيكى وتطوير منطقة مجرى العيون، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تأسيس شركة مساهمة للتنمية الصناعية تتولى استغلال منطقة مجرى العيون وتوجيه عوائدها لتمويل استكمال مراحل إقامة مدينة الجلود بالروبيكى، وتكليف محافظة القاهرة بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير والجهات المعنية بتقييم أصول الأراضى فى منطقة مجرى العيون، ومن أجل إقامة مدينة الجلود الجديدة والتى ستكون منطقة صناعية رائدة متخصصة فى صناعة الجلود ومنتجاتها.

ووجه رئيس الوزراء أيضا بوضع برنامج زمنى للتنفيذ وموافاته بتقرير أسبوعى حول الخطوات التى يتم تنفيذها، وانشاء لجنة تضم وزارتى الصناعة والتجارة، والتخطيط، ومحافظة القاهرة لمتابعة عملية تنفيذ هذا المشروع الطموح.

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