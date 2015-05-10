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المالية : لن يتم صرف لتر بنزين بدون الكارت الذكي

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المالية : لن يتم صرف لتر بنزين بدون الكارت الذكي المالية : لن يتم صرف لتر بنزين بدون الكارت الذكي

أكد عمرو بدوي مساعد وزير المالية لشئون التطوير المؤسسي، أنه لن يتم صرف  أي لتر بنزين خارج الكارت الذكي.

وقال “بدوي”  خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم تحت عنوان “المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية”: “إن الهدف من كروت البنزين مراقبة عمليات شحن وتفريغ المنتجات البترولية وترشيد دعم الطاقة، الذي يستحوذ على أكثر من ١٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة سنويًا.
> وأضاف، أن المرحلة الحالية تتعلق باستخراج كروت البترول للسيارات، منوهًا إلى أن استخراج الكارت الذكي يضمن حصول المواطن على البنزين بالسعر المدعوم، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فيما يتعلق بالتوك توك والآلات الزراعية وغيرها من المركبات الأخرى خلال المرحلة القادمة.

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