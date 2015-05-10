الرئيس «السيسي» يعود للقاهرة بعد زيارة روسيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من موسكو، بعد زيارة لروسيا استغرقت يومين شارك خلالها في احتفالات روسيا بالذكري السبعين لانتصاراتها في الحرب العالمية الثانية.

وأجري الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات هامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني تشى جين بينج، ومع رئيس فيتنام ترونج تان سانج، ورئيس أرمينيا سيرج ساركسيان.

كما أجرى الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات خلال الفعاليات المختلفة للاحتفال مع عدد من الرؤساء، منهم رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، ورئيس طاجيكستان إمام على رحمانوف، ورئيس منغوليا تشياغين البجدورج، وكذلك الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، ورئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، ورئيس الهند براناب موخرجى.

بحث معهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمل العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات فى مختلف المجالات، فضلاً عن التطرق لبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورافق الرئيس السيسي خلال زيارته لروسيا وزير الخارجية سامح شكري .