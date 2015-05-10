«مايكروسوفت» تتوقف عن إصدار ويندوز

أعلن جيرى نيكسون، مدير التطوير فى عملاق البرمجيات “مايكروسوفت”، إن نظام التشغيل “ويندوز 10″ سيكون الإصدار الأخير من إصدارات “ويندوز” التى تنتجها الشركة.

وقال نيكسون فى مؤتمر صحفى، أن النسخة الأحدث على الإطلاق من “ويندوز” ستكون الأخيرة من برمجيات نظام التشغيل الخاص بأجهزة الكمبيوتر العادية الأكثر استخدامًا حول العالم.

وأكدت الشركة ما قاله نيكسون عندما قالت، إنها ستعمل على تحديث الإصدارات الموجودة من ويندوز “باستمرار”، لكنها لن تطور إصدارات مستقلة جديدة من هذا النظام، فبدلا من إنتاج إصدارات جديدة، ستجرى الشركة تحديثات دورية لنظام التشغيل.

وجاءت تصريحات نيكسون خلال مؤتمر “مايكروسوفت إجنايت” فى ولاية شيكاغو هذا الأسبوع، وفى بيان للشركة، قالت مايكروسوفت إن تصريحات نيكسون تعكس تغييرًا فى طريقة تطوير البرمجيات.

وأضاف البيان، أن “ويندوز” ستتحول إلى خدمة تتضمن ابتكارات وتحديثات مستمرة، متوقعة أن تستمر “ويندوز” لسنوات فى المستقبل.

وكالات