محافظ الأقصر يبحث موقف مشروعات المياه والصرف الصحى

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الموقف الحالى لمشروعات المياه والصرف الصحى، مع مسئولى مديريات الإسكان والطرق و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه والشركة المنفذة «المقاولون العرب» بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، بهدف تذليل العقبات لإنهاء المشروعات وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

ومن جانبه عرض المهندس رفيق رشاد مدير مديرية الإسكان، موقف الوحدات السكنية بمختلف مدن ومراكز الأقصر من توصيل خدمة المياه والصرف الصحى، موضحاً نسب التنفيذ بكل مشروع.

بينما كلف محافظ الأقصر مسئولى مديرية الطرق بإعادة رصف الطرق التى تم الإنتهاء من توصيل المرافق بها .