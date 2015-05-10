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«إريكسون» تقاضي «أبل» في 3 دول

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«إريكسون» تقاضي «أبل» في 3 دول «إريكسون» تقاضي «أبل» في 3 دول

رفعت شركة إريكسون دعوى قضائية في 3 دول ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكى “أبل”، زاعمة أن الأخيرة لم تلتزم بسداد مستحقات تراخيص ابتكارات تكنولوجية.

وأوضحت الشركة السويدية، المتخصصة فى صناعة أجهزة الاتصال اللاسلكى، أن “أبل” ما زالت تستخدم براءات اختراع خاصة بها دون ترخيص.

وأضافت “إريكسون”، أنها عرضت على “أبل” فى السابق إجراء محادثات تحكيم، ولكن العرض لم يعد قائمًا فى الوقت الحالى.

ورفعت الشركة السويدية الدعوى فى 3 دول وهى بريطانيا وألمانيا وهولندا، وبالرغم من هذا، لم يصدر حتى الآن تعليق من “أبل” على الدعوى المرفوعة ضدها.

وقال قاسم الفلاحى، مدير حقوق الملكية لدى إريكسون، إن التكنولوجيا الخاصة بنا تُستخدم فى الكثير من خصائص ونظم تشغيل أجهزة الاتصال الحديثة، مشيرًا إلى أن النزاع مع “أبل” قائم بالفعل منذ عامين، معربًا عن “الثقة” فى أن القضاء سيسوى الأمر بعدالة.

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