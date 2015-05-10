شرطة السياحة بالأقصر تغلق مطعما سياحيا وتتحفظ على كمية من زجاجات الخمور

أغلقت شرطة السياحة والآثار بالأقصر، اليوم الأحد، مطعما سياحيا، وتحفظت على كميات من زجاجات الخمور، وذلك لإدارة هذه المنشأة السياحية بدون ترخيص.

تلقى العميد أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، إخطارا بالواقعة من العقيد خالد الشريف رئيس مباحث السياحة والآثار، بالإنابة.

كانت قد وردت معلومات لدى الرائد حسن عبد الموجود، معاون مباحث السياحة والآثار، تفيد أن المطعم السياحى "اريج بوب مورفيس" بشارع الجوازات بوسط المدينة، يزاول النشاط رغم انتهاء رخصته منذ 5 أشهر.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة السياحة والآثار إلى المطعم، وتم القبض على أحد العاملين به ويدعى "نور الدين. م. ع" 29 سنة عامل، كما تم إغلاق المطعم بعد التحفظ على 10 زجاجات خمر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.