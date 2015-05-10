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الكهرباء تواصل انقطاعها بالتناوب عن مدن وقرى أسوان

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الكهرباء تواصل انقطاعها بالتناوب عن مدن وقرى أسوان الكهرباء تواصل انقطاعها بالتناوب عن مدن وقرى أسوان
واصل التيار الكهربائى اليوم انقطاعه عن أرجاء محافظة أسوان، بنظام التناوب، كما قضت مناطق متفرقة بأسوان ليلة مظلمة.

كان من أكثر المناطق التى شهدت انقطاعا متزايدا للتيار الكهربائى قرى الخريجين بوادى النقرة، وعدد كبير من قرى مركز كوم أمبو وقرى مركز إدفو.

كما خلت مكاتب القيادات التنفيذية اليوم من أى اجتماعات، بهدف تقديم حلول عاجلة لمواجهة أزمة تفاقم انقطاع الكهرباء التى تأتى تزامنا مع موسم امتحانات نهاية العام بالمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات بأسوان .

وتأتى انقطاعات الكهرباء المتكررة التى بدأت من الخميس الماضى رغم وعود بأن هذا الصيف لن يشهد انقطاعا للتيار الكهربائى على مستوى محافظات الجمهورية .

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مصر 365

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