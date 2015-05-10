وصول 13 ألف طن بوتاجاز و53260 طن حديد لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، والسفينة جاز هونور وعلى متنها 450 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة آن دورثيا وعلى متنها 53260 طن حديد قادمة من الهند، كما تغادر الميناء السفينة AT 14 وعلى متنها 10 آلاف طن دقيق معبأ متجهة إلى الصومال.

يشهد ميناء سفاجا اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع ونقل الركاب، حيث يستعد لاستقبال السفينة دورى وعلى متنها 29956 طن ألمونيوم قادمة من أمريكا، كما تغادر الميناء السفينة بى بى سى فوليجا وعلى متنها 16400 طن كوارتز متجهة إلى النرويج، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 87 شاحنة و11 راكبا، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 52 شاحنة و11 راكبا، والعبارة القاهرة وعلى متنها 652 راكبا و20 سيارة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 336 راكبا منهم 176 معتمرا و4 باص عمرة و1 سيارة و1 جيت، والسفينة سينا وعلى متنها 32 شاحنة و39 راكبا و80 سيارة ملاكى تصدير كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 44 راكبا و43 شاحنة.

يستعد ميناء شرم الشيخ اليوم لمغادرة اليخت ويرل ويند وعلى متنه 17 سائحا واليخت ميستران وعلى متنه 17 سائحا متجهان إلى الغردقة، كما يشهد الميناء مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 113 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 154 سائحا، واستقبل اليخت ويرل ويند وعلى متنه 18 سائحا واليخت بيلا 1 وعلى متنه 18 سائحا قادمان من الغردقة.

شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 362 راكبا منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و6 سيارات و11 شاحنة، والسفينة سينا وعلى متنها 91 راكبا منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و42 شاحنة، كما غادرت الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 206 ركاب منهم 88 معتمرا و2 باص عمرة و10 شاحنات و2 سيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 131 راكبا منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و83 شاحنة و1 سيارة.

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة السياحية نوتيكا وعلى متنها 492 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء صلالة بعمان، والعبارة مسرة وعلى متنها 376 راكبا و112 سيارة و2 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها وعلى متنها 45 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 63 شاحنة و63 راكبا.