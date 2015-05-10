مجلس القبائل العربية يسلم جهازا للغسيل الكلوى لمستشفى السويس العام

قام أعضاء المجلس القومى لشئون القبائل المصرية صباح اليوم بالتوجه إلى مستشفى السويس العام وتسليم جهاز مقدم من المجلس لوحدة الغسيل الكلوى كدعم منهم لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

قال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين وأمين المجلس بالسويس، إن المجلس دائما يسعى لخدمة المجتمع المدنى والمساهمة فى تطوير أى منشآت وخدمات يحتاجها المواطنون، موضحا أنهم يقدمون اليوم جهازا للغسيل الكلوى للمستشفى العام بناء على احتياجات المستشفى العام بالسويس.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنهم سيقدمون أيضا أجهزة أخرى للغسيل الكلوى بالإسماعيلية والشرقية ومحافظات أخرى بالتوازى خلال الأيام القادمة، موضحا أن شيوخ قبائل من السويس وسيناء ومحافظات مختلفة شاركوا اليوم بإهداء الجهاز للمستشفى العام بحضور قيادات المحافظة ومديرية الصحة.