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إطلاق اسم شهيدين للداخلية بالمنيا على مدرستين بمغاغة وأبوقرقاص

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إطلاق اسم شهيدين للداخلية بالمنيا على مدرستين بمغاغة وأبوقرقاص إطلاق اسم شهيدين للداخلية بالمنيا على مدرستين بمغاغة وأبوقرقاص
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إطلاق اسم الشهيد ملازم أول "محمد عبد الصمد سعيد" الضابط بمديرية أمن المنوفية سابقًا، على مدرسة شارونة الإعدادية بنين بمركز مغاغة، والذى استشهد خلال اشتراكه فى حملة أمنية لتنفيذ الأحكام.

كما قرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد جندى "عيسى سيد محمد" من أبناء القوات المسلحة على مدرسة زاوية حاتم الإعدادية (تحت الإنشاء) بمركز أبوقرقاص، والذى استشهد ضحية الحادث الإرهابى الغاشم فى تفجير قسم ثالث العريش، وذلك تخليدا لذكراهم وما قدماه من تضحية من أجل الوطن والدفاع عنه وعن وحدة أراضيه.

قال المحافظ إن الشهادة فى سبيل الوطن شرفٌ يتطلع إليه كافة أبناء الوطن على اختلاف أدوارهم ومسئولياتهم وميادين عملهم، داعيا أن يتغمد الله برحمته جميع الشهداء ويلُهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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مصر 365