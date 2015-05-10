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دراسة تحذر«الحوامل» من اهتزاز الهواتف على صحة الجنين

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دراسة تحذر«الحوامل» من اهتزاز الهواتف على صحة الجنين دراسة تحذر«الحوامل» من اهتزاز الهواتف على صحة الجنين

أجرى خبراء من مركز “زايكوف هايتس” الطبي تجربة جديدة، أثبتت التأثير السلبي لاهتزاز الهاتف المحمول على الجنين، بسبب كسر دورة النوم واليقظة لدى الأم.

وأجريت التجربة على 28 طبيبة تحت التدريب فى الشهور الـ3 الأخيرة من الحمل، حسب ما ذكرته صحيفة “بلانيت توداى” الروسية.

وأبقى الأطباء أجهزة الهاتف التى تهتز كل 5 دقائق إلى جوار أجسادهم على مدار اليوم، وبالقرب من رأس الطفل أيضًا، وقد خضعت المشاركات للفحص بالموجات فوق الصوتية لتقييم آثار الصوت والاهتزاز على الأطفال.

ووجد الباحثون، أن الطفل يتراجع ويفتح فمه وقت حدوث الاهتزاز أو الصوت، بالإضافة إلى أن معظم الأطفال اعتادوا على مثل هذه الأصوات.

ولا يزال العلماء يعتقدون، أن التعرض المتكرر للصوت والاهتزاز يمكن أن تؤثر سلبًا على الطفل الذى لم يولد بعد.

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