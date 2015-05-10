عملية جراحية لكلب بلجيكي ابتلع 20 رصاصة

بعد أن اعتاد كلب من نوع “مالينوا” البلجيكى على التهام أشياء مثل أداة التحكم عن بعد “ريموت كونترول”، وفلتر جزازة عشب وحمالة صدر، ابتلع “بينو” 20 رصاصة تقريبًا.

وقال لارى براسفيلد، من مونتين هوم بولاية أركنسو الأمريكية، وهو مالك الكلب بينو، الجمعة الماضية، إن الكلب كان يتصرف بشكل عادى حتى تقيأ، مضيفًا أنه اكتشف حينئذ رصاصة طولها 3 بوصات تقريبا فى البركة.

كما لاحظ براسفيد اختفاء عدة طلقات من عيار 308، وحينها أسرع بنقل الكلب بينو إلى طبيب بيطرى، حيث كشفت أشعة إكس عن وجود ترسانة صغيرة فى معدة الحيوان.

وقالت الطبيبة البيطرية الدكتورة سارا شيلتون، التى خشيت حدوث تأثير فتاك بسبب تفاعل الأحماض فى معدة بينو مع المعدن: “مخاوفى الأولى لم تكن حدوث انفجار بل تسمم”.

وأزالت شيلتون 16 خرطوشة من معدة بينو، وتركت اثنتين فى المرىء بدلا من إطالة فترة الجراحة التى استمرت ساعتين حيث قدرت بشكل صائب، أن الحيوان سيتخلص من هاتين الرصاصتين سريعًا.

وكالات